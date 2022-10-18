ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 12,5 МЛРД РУБЛЕЙ

12:56 18.10.2022 За девять месяцев 2022 года город Минск собрал 12;531,9 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 58,2% (7 287,4 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 41,8% (5 244,5 млн. рублей) – местного. Значительная часть доходов бюджета (42,0% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 20,8%, по налогу на прибыль – 11,0%, по акцизам – 7,8%, налогу на доходы – 2,8%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,0%, налогу на недвижимость – 1,9%, земельному налогу – 1,2%.