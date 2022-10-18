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ЭКОНОМИКА РБ
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОБЪЯВИЛ ВСЕ КРЕДИТЫ БЕЛАРУСИ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ ИЗ-ЗА ПРОСРОЧКИ
12:41 18.10.2022
Всемирный банк с 17 октября перевел в статус необслуживаемых все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Беларуси, в связи с просрочкой платежей.
"<...> Всемирный банк перевел все займы МБРР, предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых. Данный шаг сделан в соответствии с установленной процедурой Всемирного банка, согласно которой все займы МБРР, предоставленные стране или гарантированные ею, переводятся в статус необслуживаемых, если платеж по любому займу просрочен более чем на шесть месяцев. Ранее МБРР приостановил предоставление Республике Беларусь средств в рамках займов", - говорится в сообщении Всемирного банка.
В нем отмечается, что на 14 октября сумма просроченных платежей Беларуси составила около $68,43 млн.
"Непогашенная основная сумма по займам МБРР составляет $967 млн, или 0,42% от общей суммы непогашенных средств по займам МБРР. Последствием для МБРР перевода займов Республики Беларусь в статус необслуживаемых является дебетование дохода на сумму, эквивалентную примерно $12,75 млн", - говорится в заявлении.
Группа Всемирного банка 2 марта 2022 года остановила все свои программы в Беларуси. С мая 2020 года для Беларуси не было одобрено ни одного нового кредита.
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