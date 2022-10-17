В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 112,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в сентябре 2022 года составил 17%. За январь-сентябрь 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16,4%.

Непродовольственные товары в сентябре 2022 г. подорожали по сравнению с августом на 0,6%, с начала года – на 18,7%. В сентябре 2022 года к уровню сентября 2021 года цены подскочили на 20,3%. За январь-сентябрь 2022 года к уровню января-сентября 2021 года цены увеличились на 16,6%.

Цены на услуги в сентябре 2022 г. выросли по сравнению с августом на 0,3%, с декабрем 2021 г. – на 10,8%. Годовой рост цен на услуги в сентябре составил 12,5%. За январь-сентябрь 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,5%.