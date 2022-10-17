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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,6%
12:38 18.10.2022
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 112,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в сентябре 2022 года составил 17%. За январь-сентябрь 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16,4%.
Непродовольственные товары в сентябре 2022 г. подорожали по сравнению с августом на 0,6%, с начала года – на 18,7%. В сентябре 2022 года к уровню сентября 2021 года цены подскочили на 20,3%. За январь-сентябрь 2022 года к уровню января-сентября 2021 года цены увеличились на 16,6%.
Цены на услуги в сентябре 2022 г. выросли по сравнению с августом на 0,3%, с декабрем 2021 г. – на 10,8%. Годовой рост цен на услуги в сентябре составил 12,5%. За январь-сентябрь 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,5%.
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