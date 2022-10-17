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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКА ЛИДИРУЕТ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ
11:40 18.10.2022
На 1 октября 2022 года в Минске осуществляют деятельность 137,2 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 60,2 тыс. организаций и 77,0 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 1 022,0 тыс. физических лиц.
В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 80,5%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 76,1%. На организации государственного сектора приходится 19,5% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,2%, на физических лиц – 2,2%.
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