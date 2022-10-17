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ЭКОНОМИКА РБ
КОНГРЕСС «ИННОВАЦИОННАЯ КАРДИОЛОГИЯ» СОСТОИТСЯ 20-21 ОКТЯБРЯ В МИНСКЕ
11:27 18.10.2022
Конгресс с международным участием «Инновационная кардиология» состоится 20-21 октября в Минске.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, конгресс планируется как уникальная диалоговая площадка, направленная на обмен передовыми научными знаниями и практическим опытом в области высокотехнологичных методов диагностики и лечения в кардиологии, кардиоваскулярной и R-эндоваскулярной хирургии, а также персонифицированной кардиоваскулярной реабилитации.
Особенностью конгресса является обсуждение возможностей использования IT-технологий и искусственного интеллекта в медицине, современных образовательных технологий от ведущих производителей симуляционного оборудования.
Запланированы секционные заседания ведущих кардиологических клиник нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья, сателлитные симпозиумы с участием и презентациями представителей Парка высоких технологий, обсуждение стартапов.
Приглашенные спикеры — ведущие специалисты Израиля, Казахстана, России и Беларуси.
В рамках конгресса пройдет Научно-практическая конференция «Кардиоторакальная радиология» под эгидой Белорусского общества радиологов (БОР).
Состоится совместный семинар Белорусского общества радиологов и Российского общества радиологов.
Будут организованы образовательные симуляционные мастер-классы по кардиохирургии и R-эндоваскулярной хирургии, торакальной и чреспищеводной эхокардиографии, сердечно-легочной реанимации на симуляторах высокой степени реалистичности.
Организаторами конгресса выступили - Республиканский клинический медицинский центр, Министерство здравоохранения, Белорусское общество радиологов и Парк высоких технологий.
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