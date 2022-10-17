Конгресс с международным участием «Инновационная кардиология» состоится 20-21 октября в Минске.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, конгресс планируется как уникальная диалоговая площадка, направленная на обмен передовыми научными знаниями и практическим опытом в области высокотехнологичных методов диагностики и лечения в кардиологии, кардиоваскулярной и R-эндоваскулярной хирургии, а также персонифицированной кардиоваскулярной реабилитации.

Особенностью конгресса является обсуждение возможностей использования IT-технологий и искусственного интеллекта в медицине, современных образовательных технологий от ведущих производителей симуляционного оборудования.

Запланированы секционные заседания ведущих кардиологических клиник нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья, сателлитные симпозиумы с участием и презентациями представителей Парка высоких технологий, обсуждение стартапов.

Приглашенные спикеры — ведущие специалисты Израиля, Казахстана, России и Беларуси.

В рамках конгресса пройдет Научно-практическая конференция «Кардиоторакальная радиология» под эгидой Белорусского общества радиологов (БОР).

Состоится совместный семинар Белорусского общества радиологов и Российского общества радиологов.

Будут организованы образовательные симуляционные мастер-классы по кардиохирургии и R-эндоваскулярной хирургии, торакальной и чреспищеводной эхокардиографии, сердечно-легочной реанимации на симуляторах высокой степени реалистичности.

Организаторами конгресса выступили - Республиканский клинический медицинский центр, Министерство здравоохранения, Белорусское общество радиологов и Парк высоких технологий.