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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛ НА 25,2%
10:58 18.10.2022
Грузооборот транспортных организаций Беларуси в январе-сентябре 2022 г. составил 67,1 млрд тонно-километров, или 74,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе-сентябре 2022 г. пассажирооборот составил 15 496,1 млн пассажиро-километров, или 101,4% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1118,4 млн человек, или 97% к январю-сентябрю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных предприятий республики в очередной раз не представлена.
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