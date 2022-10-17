Грузооборот транспортных организаций Беларуси в январе-сентябре 2022 г. составил 67,1 млрд тонно-километров, или 74,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в январе-сентябре 2022 г. пассажирооборот составил 15 496,1 млн пассажиро-километров, или 101,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1118,4 млн человек, или 97% к январю-сентябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий республики в очередной раз не представлена.