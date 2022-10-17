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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР МОГИЛЕВСКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПЕРЕПРОДАВАЛ ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ В ШКОЛЫ И БОЛЬНИЦЫ
10:33 18.10.2022
Комитетом госконтроля пресечена противоправная деятельность могилевского общества с ограниченной ответственностью по необоснованному повышению цен на поставляемую учреждениям образования и здравоохранения продукцию.
Как сообщает КГК Беларуси, могилевский посредник на протяжении 2020-2021 годов перепродавал мясную продукцию (колбасные изделия, полуфабрикаты, свинина, говядина, мясо кур и др.) бюджетным организациям образования и здравоохранения с оптовыми надбавками, превышающими предельную надбавку, установленную законодательством.
Причиненный государству ущерб в результате завышения организацией предельных оптовых надбавок составил более 18 тыс. рублей.
По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении директора общества возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан.
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