ЭКОНОМИКА РБ

ДИРЕКТОР МОГИЛЕВСКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПЕРЕПРОДАВАЛ ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ В ШКОЛЫ И БОЛЬНИЦЫ

10:33 18.10.2022 Комитетом госконтроля пресечена противоправная деятельность могилевского общества с ограниченной ответственностью по необоснованному повышению цен на поставляемую учреждениям образования и здравоохранения продукцию. Как сообщает КГК Беларуси, могилевский посредник на протяжении 2020-2021 годов перепродавал мясную продукцию (колбасные изделия, полуфабрикаты, свинина, говядина, мясо кур и др.) бюджетным организациям образования и здравоохранения с оптовыми надбавками, превышающими предельную надбавку, установленную законодательством. Причиненный государству ущерб в результате завышения организацией предельных оптовых надбавок составил более 18 тыс. рублей. По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении директора общества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.