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ЭКОНОМИКА РБ


В ЖИЛЫХ ДОМАХ МИНСКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЗАМЕНЕНО 373 ЛИФТА


10:27 18.10.2022

За 9 месяцев 2022 года в жилых домах Минска заменено 373 лифта. Об этом сообщает Telegram-канал ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Согласно информации, а этом году запланирована замена 440 лифтов.

С 2016 года в многоквартирных жилых домах столицы произведена замена 6441 лифта. При этом используется лифтовое оборудование, которое производится в Беларуси.
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