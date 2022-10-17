ЭКОНОМИКА РБ

В ЖИЛЫХ ДОМАХ МИНСКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЗАМЕНЕНО 373 ЛИФТА

10:27 18.10.2022 За 9 месяцев 2022 года в жилых домах Минска заменено 373 лифта. Об этом сообщает Telegram-канал ГО "Минское городское жилищное хозяйство". Согласно информации, а этом году запланирована замена 440 лифтов. С 2016 года в многоквартирных жилых домах столицы произведена замена 6441 лифта. При этом используется лифтовое оборудование, которое производится в Беларуси.