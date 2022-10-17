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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ УПАЛО В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ НА 6,1%
10:12 18.10.2022
В январе-сентябре 2022 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 123,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 93,9% к уровню января-сентября 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,3%, в обрабатывающей промышленности – снизился на 7,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 1,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2%.
Индекс промышленного производства за сентябрь 2022 г. к августу 2022 г. составил 107,2%.
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