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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 46% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ «УПРОЩЕНКУ»


09:37 18.10.2022

45,9% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в январе-сентябре 2022 года применяли упрощенную систему налогообложения 63,0 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,7 тыс. организаций и 38,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.

От данной категории плательщиков поступило 434,9 млн рублей, в том числе от организаций – 347,1 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 87,8 млн рублей.
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