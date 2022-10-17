ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОЗВУЧИЛИ РАЗМЕР РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ К КОНЦУ ГОДА


09:25 18.10.2022

В Минэкономики Беларуси по результатам года ожидают выход на реальную заработную плату в районе 100%. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в интервью программе «Панорама» на телеканале Белтелерадиокомпании.

По словам чиновника, в августе реально располагаемые доходы и реальная заработная плата начали восстанавливаться. В январе-августе номинальная заработная плата составила 113,7%. Он считает, что при одновременной динамике снижения инфляции по результатам года и зарплата не изменится в номинальном выражении, а, скорее всего, она будет расти. По результатам года ожидается выход на реальную заработную плату в районе 100%.

«Успешная производственная стратегия и экспортная позволяют предприятиям чувствовать себя достаточно неплохо. Рентабельность, по последним данным, составила в продаже 9%. Т.е. это очень высокие результаты. Чистая прибыль - более 12 млрд рублей. А это те ресурсы, которые предприятие может направить в оборотку себе, как раз когда нужно немножко больше оборотных средств из удлинившейся логистики, как бы это такая подушка финансовой безопасности. Но также это вопрос инвестиций: чем больше собственных средств у предприятия, они могут позволить себе инвестиционную стратегию, модернизировать свое производство и поддерживать свою конкурентоспособность», - сказал Дмитрий Ярошевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2022
валюта курс
EUR 2.4667
USD 2.5211
RUB 4.0677
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4667 -0.0474
USD 2.5211 -0.0312
RUB 4.0677 +0.0306
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4700 2.4820
USD 2.5100 2.5230
RUB 3.1000 4.0700
подробнее

Конвертация в банках
на 18.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9770 0.9880
EUR/RUB 61.0000 77.7000
USD/RUB 61.7000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте