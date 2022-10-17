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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛО НА 4,9%


09:08 18.10.2022

В январе-сентябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 23,9 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 4,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 19,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 5,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1291,3 тыс. тонн, молока – 5959,1 тыс. тонн, яиц получено 2608,7 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,3% молока и 83,2% производства яиц.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2022 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 7,8 млн тонн, что на 23% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, средняя урожайность получена 36,1 центнера с одного гектара убранной площади против 30,2 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 58,9% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 477,5 тыс. тонн, или 135,8% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 312 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 271 центнер).

Свекла сахарная убрана с 31% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 1050,9 тыс. тонн, или 136,9% к соответствующей дате 2021 года, при средней урожайности 368 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 444 центнера).

Овощи убраны с 43,5% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 65,3 тыс. тонн, что на 14,3% больше, чем на 1 октября 2021 г., при средней урожайности 223 центнера с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 189 центнеров).

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1054,6 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 461,2 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 38,2 тыс. гектаров.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 10,9 млн. тонн кормовых единиц, или 109,4% к 1 октября 2021 г., из них кормов из трав – 6,8 млн. тонн (101,8%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 26,3 центнера кормовых единиц, что на 11,4% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, кормов из трав – 22,2 центнера (на 3,3% больше).
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