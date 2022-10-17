Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе 2022 г. составили 96,4% к уровню января-августа 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%.