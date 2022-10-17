Предприятие «Марк Формэль» откроет швейное производство в Новополоцке. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.

По информации комитета «Витебскоблимущество», самым дорогим объектом осени, проданным на аукционе, стало бывшее административное здание Витебскоблводоканала по ул. Блохина в Новополоцке, которое уже 3 раза в этом году выставлялось комитетом на аукцион.

17 октября административное здание предлагалось со снижением цены на 80%. В итоге за 335 726 рублей здание приобрел единственный покупатель, который планирует использовать его в производственной деятельности.

Новым собственником стало ООО «Марк Формэль» из Минска – один из ведущих белорусских производителей женской, мужской и детской одежды из трикотажа.