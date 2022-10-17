Филиал «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» приступил к обеспечению энергоснабжения потребителей Жодино и Борисова в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», на текущий момент выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке филиала к осенне-зимнему периоду завершено. Выполнены запланированные испытания теплосетей. Реализованы все мероприятия по ремонту центральных тепловых пунктов и трубопроводов. В 2022 году переложено 2516 метров тепловых сетей.

В период ремонтной кампании на станции осуществлены: капитальный ремонт распределительных устройств, трансформаторных подстанций, электродвигателей, воздушных выключателей, котлоагрегатов.

С 15 августа по 19 сентября 2022 года выполнен текущий ремонт котлоагрегата Е-60-9,5-510 ДФТ станционный номер 11. В ходе ремонта выполнена замена водяного экономайзера, потолочного пароперегревателя, экранной системы, пароохладителей и линии впрыска, проведен ремонт с заменой изношенных деталей механизмов топливоподачи и золоудаления.

Все теплоисточники филиала: Жодинская ТЭЦ, Борисовская ТЭЦ и котлотрубные цеха №1, №2 обеспечены запасом резервного топлива для надежной работы в отопительный период.