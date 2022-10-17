|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЖОДИНСКАЯ ТЭЦ ГОТОВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
17:19 17.10.2022
Филиал «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» приступил к обеспечению энергоснабжения потребителей Жодино и Борисова в осенне-зимний период 2022-2023 годов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», на текущий момент выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке филиала к осенне-зимнему периоду завершено. Выполнены запланированные испытания теплосетей. Реализованы все мероприятия по ремонту центральных тепловых пунктов и трубопроводов. В 2022 году переложено 2516 метров тепловых сетей.
В период ремонтной кампании на станции осуществлены: капитальный ремонт распределительных устройств, трансформаторных подстанций, электродвигателей, воздушных выключателей, котлоагрегатов.
С 15 августа по 19 сентября 2022 года выполнен текущий ремонт котлоагрегата Е-60-9,5-510 ДФТ станционный номер 11. В ходе ремонта выполнена замена водяного экономайзера, потолочного пароперегревателя, экранной системы, пароохладителей и линии впрыска, проведен ремонт с заменой изношенных деталей механизмов топливоподачи и золоудаления.
Все теплоисточники филиала: Жодинская ТЭЦ, Борисовская ТЭЦ и котлотрубные цеха №1, №2 обеспечены запасом резервного топлива для надежной работы в отопительный период.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2022
Курсы в банках
на 17.10.2022
Конвертация в банках
на 17.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте