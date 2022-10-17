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ЭКОНОМИКА РБ


МОНИТОРИНГ ЦЕН В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДУТ БОЛЕЕ 170 ГРУПП МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ


17:10 17.10.2022

В Гомельской области мониторинг цен ведут более 170 групп местных органов власти. Об этом сообщил зампредседателя облисполкома Андрей Конюшко на аппаратном совещании.

"В состав мониторинговых группы помимо работников исполкомов входят представители профсоюзов, местных Советов депутатов, общественных объединений", - сказал Андрей Конюшко.

В каждом районе с 8 октября в исполкомах открыты горячие линии, куда поступило уже более 100 звонков.

"В основном звонки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам разъяснительного характера", - отметил зампред. Если есть сообщения от людей о завышении цен, мобильные группы оперативно выезжают, чтобы изучить ситуацию.

За время действия директивы №10 группы местных органов власти промониторили 4016 объектов в регионе. Параллельно работают мониторинговые группы КГК, УДФР.

"По данным на вечер 16 октября установлено 12 фактов, по которым будет дана оперативная оценка", - подчеркнул Андрей Конюшко.

"Контроль за ценами будет продолжен", - заключил он.
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