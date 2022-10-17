Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-сентябрь 2022 года составил 140,2 млрд рублей

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 4,7% меньше к уровню января-сентября 2021 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 117,2%.