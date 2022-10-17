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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА 4,7%
16:38 17.10.2022
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-сентябрь 2022 года составил 140,2 млрд рублей
Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 4,7% меньше к уровню января-сентября 2021 г.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 117,2%.
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