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ЭКОНОМИКА РБ
НА РЫНОК ЖИЛЬЯ МИНСКА СНОВА ВЫКИНУЛИ МНОГО ДЕШЕВЫХ ОДНУШЕК
16:14 17.10.2022
За последние семь дней число объявлений в базе Realt подросло на 1% - с 15,6 до 15,7 тысячи.
За этот период значительное количество объявлений от ряда столичных агентств было удалено и на их место поданы новые с иными ценами. Речь идет об объявлениях о продаже 1- и 2-комнатных квартир в отдельных новостройках преимущественно Октябрьского, Московского и Центрального районов.
Как пишет Realt.by, индекс цен на квартиры в Минске за неделю, с 10 по 17 октября, снизился на 0,7% и составил $1170. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1338, что, напротив, на 0,1% больше, чем в прошлый понедельник.
Количество объявлений в разрезе числа комнат в большинстве случаев увеличилось. У 1- и 2-комнатных квартир — на 3% в обоих случаях, у 4-комнатных — на 0,5%. Единственным исключением стали «трешки», которых за неделю стало меньше на 3%.
Среди районов наибольшее увеличение количества объявлений отмечалось в Октябрьском, Московском и Центральном районах. Снижение числа выставленных на продажу квартир за прошедшие семь дней произошло только в Ленинском и Партизанском районах.
В разрезе числа комнат заметное снижение средних цен квадратного метра отмечалось у 1- и 2-комнатных квартир. 3- и 4-комнатные за прошлую неделю в цене почти не изменились.
Среди районов города наибольшее снижение средней цены квадратного метра отмечалось в Московском районе, а самый заметный рост — в Центральном. В остальных динамика варьировалась в пределах +/-0,6%.
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