II Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития" пройдет в Минске 20 октября в Национальной библиотеке Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, ее цель – анализ состояния, проблем, тенденций развития вопросов интеллектуальной собственности в сфере права, экономики, государственного управления, системе научно-технической информации, социальной и иных сферах деятельности в Беларуси и за рубежом, а также перспектив развития интеллектуальной собственности в современном мире.

Конференция пройдет в гибридном формате. В онлайн-режиме ожидается более 1000 индивидуальных подключений с использованием платформы ZOOM и онлайн-трансляции на сайте НЦИС.

Перед участниками выступят руководители государственных органов и организаций Республики Беларусь, ведущие эксперты в области интеллектуальной собственности из Беларуси, России, Евразийской экономической комиссии, Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации и иных организаций.

Участники обсудят вопросы кодификации законодательства в сфере ИС, создания национальных брендов, защиты прав в цифровой среде и иные проблемы в период глобальной мировой трансформации.

Программой также предусмотрено награждение победителей конкурса среди молодежи на лучшую работу в сфере интеллектуальной собственности.