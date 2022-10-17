ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКЕ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДОТВРАТИЛИ НЕОБОСНОВАННЫЙ ВОЗВРАТ НДС ИЗ БЮДЖЕТА


15:29 17.10.2022

Инспекцией МНС по Первомайскому району Витебска предотвращен необоснованный возврат НДС из бюджета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, при проведении камерального контроля ОАО, представившего заявление о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, выявлено завышение в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость (НДС) за январь-июль 2022 года общей суммы налоговых вычетов на сумму «ввозного» НДС, уплаченного в бюджет после представления налоговой декларации (расчета) по НДС за указанный период.

Инспекцией в адрес Организации направлено уведомление с предложением добровольно откорректировать (уменьшить) сумму налоговых вычетов по НДС за июль 2022 года. На уведомление инспекции организацией представлена налоговая декларация (расчет) по НДС за январь-июль 2022 года с внесенными изменениями и дополнениями, в которой уменьшены общая сумма налоговых вычетов и подлежащая возврату сумма НДС в сумме 406,35 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2022
валюта курс
EUR 2.5141
USD 2.5523
RUB 4.0371
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4667 -0.0474
USD 2.5211 -0.0312
RUB 4.0677 +0.0306
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4620 2.4740
USD 2.5170 2.5240
RUB 3.1000 4.0600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9740 0.9840
EUR/RUB 61.0000 77.7000
USD/RUB 62.0000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте