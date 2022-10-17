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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКЕ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДОТВРАТИЛИ НЕОБОСНОВАННЫЙ ВОЗВРАТ НДС ИЗ БЮДЖЕТА
15:29 17.10.2022
Инспекцией МНС по Первомайскому району Витебска предотвращен необоснованный возврат НДС из бюджета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, при проведении камерального контроля ОАО, представившего заявление о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, выявлено завышение в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость (НДС) за январь-июль 2022 года общей суммы налоговых вычетов на сумму «ввозного» НДС, уплаченного в бюджет после представления налоговой декларации (расчета) по НДС за указанный период.
Инспекцией в адрес Организации направлено уведомление с предложением добровольно откорректировать (уменьшить) сумму налоговых вычетов по НДС за июль 2022 года. На уведомление инспекции организацией представлена налоговая декларация (расчет) по НДС за январь-июль 2022 года с внесенными изменениями и дополнениями, в которой уменьшены общая сумма налоговых вычетов и подлежащая возврату сумма НДС в сумме 406,35 тыс. рублей.
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