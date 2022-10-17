За январь-август 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,9%, рентабельность продаж – 8,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 23,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд рублей, или 10,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 22,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 6,8% от общего объема кредиторской задолженности.