Наша цель – создать национальную систему организации массовой подготовки управленческих кадров новой формации. Об этом заявил начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский в интервью газете «Рэспублiка».

В ходе беседы Дмитрий Крупский пояснил идеологию и цели постановления Совета министров «О предоставлении статуса бизнес-школы», инициатором и разработчиком которого выступило Министерство экономики, а также рассказал об уже проделанной работе в сфере бизнес-образования.

По словам начальника управления, эффективность национальной экономики зависит от уровня конкурентоспособности субъектов хозяйствования.

«В свою очередь, разбирая конкретные ситуации, касающиеся финансово-экономического положения того или иного предприятия, мы видели, что многие проблемы в его деятельности являются производными от непродуманных управленческих решений топ-менеджмента госкомпаний. Игнорировать пробелы в знаниях нельзя, ведь в нашем случае это чревато с точки экономической безопасности страны, потому что государственный сектор в Беларуси – тот становой «хребет», который обеспечивает социальную стабильность и экономический рост.

Применительно к управленческой деятельности в сфере бизнеса в экономически развитых странах ключевая роль отводится системе бизнес-образования, которая объединяет совокупность бизнес-школ, где осуществляется реализация образовательных программ для высшего и среднего управленческого персонала компаний – программ МВА («Мастер бизнес-администрирования») и их производных. Надо сказать, что наличие степени МВА выступает своего рода знаком качества для управленцев-профессионалов.

С 1996 года программы МВА начали реализовываться в нашей стране. Однако с 1996 по 2014 год удалось пройти подготовку по ним около 1,2 тысячи слушателям, то есть в среднем по 63 человека в год. Очевидно, что это не то количество, которое необходимо для национальной экономики.

Поэтому с 2014 года Министерство экономики начало последовательно реализовывать курс на институционализацию сферы бизнес-образования как особого направления образовательной деятельности, находящегося на стыке высшего и дополнительного образования взрослых, на ее интеграцию в образовательное пространство нашей страны. Цель проста: создать систему организации массовой подготовки управленческих кадров новой формации, опирающуюся на передовой опыт», – подчеркнул Дмитрий Крупский, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Начальник управления перечислил основные этапы этой системной работы:

принятие в 2015 г. Концепции формирования и развития системы бизнес-образования Республики Беларусь и плана мер по ее реализации;

создание в 2017 г. Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования, аккумулирующего функции координации деятельности всех заинтересованных в данной сфере;

создание в 2018 г. Секторального совета квалификации при Минэкономики, который взял на себя роль организатора работы по подготовке профессиональных стандартов в сфере бизнес-управления;

подготовка и утверждение в 2020 г. комплексного профессионального стандарта «Управление коммерческой организацией», в рамках которого обобщен передовой опыт и описан управленческий функционал руководителей всех звеньев -от начальников участка до руководителей холдингов и концернов;

принятие в 2022 году новой редакции Кодекса об образовании Республики Беларусь, в который по инициативе Минэкономики включена норма, предусматривающая право реализовывать программы переподготовки коммерческим организациям всех форм собственности, которые получат статус бизнес-школы в установленном порядке.

Представитель министерства также рассказал об ожидаемом результате от появления бизнес-школ, получивших соответствующий статус.

«Во-первых, появится полноценная конкурентная среда, когда и учреждения образования, и бизнес-школы начнут конкурировать за слушателей, в равной степени желающих получить и компетенции топ-менеджера, и диплом о переподготовке гособразца. С одной стороны, это будет стимулировать повышение качества подготовки, с другой – рост численности учреждений образования, в которых начнут реализовываться программы МВА.

Во-вторых, в ближайшие полгода-год статус бизнес-школы имеют предпосылки получить 5-7 организаций, которые давно работают на рынке и у них соответствующий опыт и потенциал. Следовательно, можно рассчитывать, что с 2023 года численность слушателей данных программ составит как минимум от 300 человек ежегодно (вместо 120 сегодня) и будет иметь тенденцию к росту. При этом заметно вырастет количество слушателей, являющихся представителями топ-менеджмента госсектора, что, если смотреть объективно, поспособствует повышению уровня конкурентоспособности и эффективности госкомпаний.

В-третьих, возрастет инновационная активность как самой сферы бизнес-образования, так и всех звеньев национальной экономики (там, куда придут выпускники программ МВА). Это прежде всего крупные и средние субъекты хозяйствования, которых у нас сегодня более 3,5 тысячи человек.

Очевидно, что все перечисленное будет способствовать повышению устойчивости субъектов национальной экономики в условиях геополитической турбулентности», – отметил Дмитрий Крупский.

Резюмируя, начальник управления спрогнозировал, что к 2025 году будет действовать десять бизнес-школ, дополнительно программы МВА станут реализовываться еще в одном-двух вузах (помимо нынешних двух), ежегодное количество слушателей профильных программ достигнет 500 человек. Общий объем рынка бизнес-образования с сегодняшних 7 миллионов долларов вырастет до 10-12, в том числе за счет роста экспортного потенциала бизнес-школ и учреждений образования, реализующих программы МВА.