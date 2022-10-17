Комитет госконтроля выявил факты необоснованного повышения цен в сети магазинов «Доброном».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, должностные лица ЗАО «Доброном», зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в собственной розничной торговой сети общества.

Указанные действия привели к переоценке в сторону увеличения товаров не менее чем по 30 ассортиментным позициям. Были увеличены цены на колбасные изделия, сыры, молочную и другую продукцию.

В результате необоснованного повышения цен в период с 6 по 7 октября эти товары более чем в 120 магазинах сети по всей республике были реализованы гражданам по завышенным ценам.

По данному факту управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску в отношении двух должностных лиц акционерного общества возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые задержаны.