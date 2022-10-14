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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КУКУРУЗУ НА ЗЕРНО УБРАЛИ С ТРЕТИ ПЛОЩАДЕЙ


13:15 17.10.2022

В Гомельской области кукурузу на зерно убрали с трети площадей. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

"Кукурузу на зерно в регионе убрали на площади 16,5 тыс. га, или 33% от плана. Намолочено 90 тыс. т зерна. Урожайность - 54,5 ц/га", - отметил Дмитрий Петрожицкий.

Что касается уборки кукурузы на силос, то эту работу провели на 184,5 тыс. га, или 75% площадей. В Буда-Кошелевском, Лоевском, Хойникском районах процент ниже.

"Озимые зерновые культуры посеяли на площади более 209 тыс. га. Это 75% от плана", - добавил руководитель облсельхозпрода. Практически завершили эту работу Мозырский и Наровлянский районы. Увеличить темпы следует аграриям Кормянского, Калинковичского, Буда-Кошелевского, Добрушского, Жлобинского районов.
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