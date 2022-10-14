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ЭКОНОМИКА РБ


АГРОКОМБИНАТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ


12:58 17.10.2022

В Копыльском районе готовится к запуску новое предприятие по производству мяса индейки. Его реализует агрокомбинат "Дзержинский".

Как сообщает Белтелерадиокомпания, уже сегодня полностью построено 5 из 21 птичника (каждый на 28 тысяч голов), а в цеху переработки монтируют оборудования. У нового проекта две задачи: обеспечить качественным мясом внутренний рынок, а также производить продукцию на экспорт.

"В целом она более требовательна к кормовой базе. У индейки корма должны быть обогащены протеином, витаминной группой. До 120 дней происходит ее выращивание. Само мясо более диетическое, потому что кормится она только натуральными ингредиентами. До конца годы мы произведет порядка 150 тонн мяса индейки. А в дальнейшем увеличится объем до 6000 тонн мяса в год, а в перспективе и до 21 000 тонн в год", - рассказал заместитель гендиректора агрокомбината "Дзержинский" Олег Логвинов.

Для изучения потребительского спроса агрокомбинат выпустил пилотную партию переработки индюшатины. Всего же "Дзержинский" разработал для производства ассортимент из полусотни наименований продукции из мяса индейки под оригинальными брендами.
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