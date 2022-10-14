Дефицита лекарств в Беларуси не будет. Об этом на пресс-конференции заявил директор ГП «Академфарм» Юрий Микицкий.

«Санкции не распространяются на фармацевтическую продукцию. Поэтому никакого дефицита лекарств в Беларуси не будет. Налажена надежная поставка необходимых качественных компонентов для производства», - заверил он.