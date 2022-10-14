|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВ В БЕЛАРУСИ НЕ БУДЕТ - ДИРЕКТОР ГП «АКАДЕМФАРМ»
12:47 17.10.2022
Дефицита лекарств в Беларуси не будет. Об этом на пресс-конференции заявил директор ГП «Академфарм» Юрий Микицкий.
«Санкции не распространяются на фармацевтическую продукцию. Поэтому никакого дефицита лекарств в Беларуси не будет. Налажена надежная поставка необходимых качественных компонентов для производства», - заверил он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2022
Курсы в банках
на 17.10.2022
Конвертация в банках
на 17.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте