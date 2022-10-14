ЭКОНОМИКА РБ

ОЗИМЫЙ СЕВ В БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕН НА 92,2% ПЛОЩАДЕЙ

12:40 17.10.2022 Озимый сев в Беларуси проведен на 92,2% площадей. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси. «На утро 17 октября посеяно озимых зерновых 1413,6 тыс. га из планируемых 1533,6 тыс. га», - говорится в сообщении. В частности, Брестская, Гродненская и Минская области завершили сев. В Витебской области посеяно 187,2 тыс. га (78%), в Гомельской: 209,2 тыс. га (74,7%), в Могилевской: 221,4 тыс. га (99,3%).