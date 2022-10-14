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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 12,9%
12:26 17.10.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,2%, с декабрем 2021 г. – 112,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 100,2% и 114,4% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 113,9%, потребительские товары – 100,3% и 111,3% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 102%, с декабрем 2021 г. – 116,5%, в том числе в растениеводстве – 103,1% и 123,7% соответственно, животноводстве – 101,7% и 114,5% соответственно.
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