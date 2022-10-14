Государственным комитетом по имуществу принято решение о возможности получения в одном месте комплекта справок о наличии (отсутствии) недвижимости для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске и Минском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, теперь, чтобы получить данные справки, заявитель сам может выбрать, куда ему обращаться: в Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру (ул. Богдановича, 153) или в Минское областное агентство (ул. Папанина, 7).

Кроме того, в системе Госкомимущества организована возможность подачи документов на государственную регистрацию недвижимости из любой точки Беларуси, не привязываясь к ее месту нахождения.

Например, имея недвижимость в Минске, можно обратиться с заявлением о ее государственной регистрации в Брестское агентство (любой его филиал или бюро).

Регистраторы агентства проинформируют о необходимом перечне документов, составят заявление о государственной регистрации, проверят личность заявителя, подлинность его подписи и гражданскую дееспособность, а также соответствие предоставленных документов. В случае предоставления документов на бумажном носителе – изготовят электронные копии этих документов, после чего вернут их заявителю.

В дальнейшем принятые документы будут направлены для осуществления заявленной государственной регистрации в Минское городское агентство.

Получить свидетельство (удостоверение) о совершенной государственной регистрации можно несколькими способами: лично в помещении соответствующей организации по государственной регистрации; посредством направления организацией по государственной регистрации заявителю почтовым отправлением с объявленной ценностью с наложенным платежом.