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ЭКОНОМИКА РБ


ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫМ СЕТЯМ СКИДОК НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


11:55 17.10.2022

Комитетом госконтроля Брестской области совместно с финансовой милицией региона пресечена противоправная деятельность одного из должностных лиц ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» по необоснованному предоставлению скидок торговым сетям.

Как сообщает Telegram-канал КГК Беларуси, комбинатом с 2021 года по октябрь 2022 года в нарушение законодательства о регулировании цен на социально-значимые товары при реализации колбасных изделий (с уровнем рентабельности менее 10%) необоснованно предоставлялись торговым предприятиям скидки, размер которых превышал 10%.

В результате мясоконсервному комбинату причинен ущерб в особо крупном размере на сумме более 500 тыс. рублей.

По выявленным фактам Кобринским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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