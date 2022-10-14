ЭКОНОМИКА РБ

АКЦИОНЕРЫ ОАО «СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» СОБЕРУТСЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 9 НОЯБРЯ

11:41 17.10.2022 9 ноября 2022 года в Березовке состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Стеклозавод «Неман». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании планируется избрать членов наблюдательного совета ОАО «Стеклозавод «Неман».