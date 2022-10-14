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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ ОАО «СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» СОБЕРУТСЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 9 НОЯБРЯ
11:41 17.10.2022
9 ноября 2022 года в Березовке состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Стеклозавод «Неман».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании планируется избрать членов наблюдательного совета ОАО «Стеклозавод «Неман».
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