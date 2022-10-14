Усиление регулирования цен в Беларуси может привести к дальнейшему замедлению инфляции в оставшейся части 2022 г. О этом говорится в очередном еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Инфляция в Беларуси замедлилась до 17,4% г/г в сентябре с 17,9% г/г в августе. Сдержанный внутренний спрос и коррекционное укрепление белорусского рубля к российскому способствовали снижению базовой инфляции до 20% г/г в сентябре с 20,7% г/г в августе. Замедлился и рост цен на административно регулируемые товары и услуги. Проинфляционное давление сохраняется со стороны повышения затрат на проведение финансовых транзакций, поставки товаров и комплектующих. Усиление регулирования цен может привести к дальнейшему замедлению инфляции в оставшейся части 2022 г.», - говорится в сообщении.