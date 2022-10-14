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ЭКОНОМИКА РБ
КГК БЕЛАРУСИ ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ТОП-МЕНЕДЖЕРА АПТЕЧНОЙ СЕТИ ИЗ-ЗА ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
10:46 17.10.2022
Комитет госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело на топ-менеджера аптечной сети из-за повышения цен.
Как сообщает КГК, должностные лица частного предприятия, зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в собственной розничной торговой сети аптек. Такие действия привели к переоценке в сторону увеличения лекарственных средств и биологически активных добавок не менее чем по 65 ассортиментным позициям в 11 аптеках Минска.
«В результате в период с 6 по 10 октября эти товары были реализованы покупателям по завышенным ценам», - говорится в сообщении ведомства.
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