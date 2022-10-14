Комитет госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело на топ-менеджера аптечной сети из-за повышения цен.

Как сообщает КГК, должностные лица частного предприятия, зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в собственной розничной торговой сети аптек. Такие действия привели к переоценке в сторону увеличения лекарственных средств и биологически активных добавок не менее чем по 65 ассортиментным позициям в 11 аптеках Минска.

«В результате в период с 6 по 10 октября эти товары были реализованы покупателям по завышенным ценам», - говорится в сообщении ведомства.