|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКУ ХОЛДИНГА «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ
10:33 17.10.2022
Дилер по реализации строительных, коммунальных и лесных машин ООО «Амкодор-Бел» принял участие в X Международной специализированной выставке «Дорога 2022», которая прошла с 12 по 14 октября 2022 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» (Татарстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», вниманию посетителей выставки были представлены такие модели машин, как погрузчик универсальный АМКОДОР 342C4, каток дорожный AMKODOR RT-140A и автогрейдер AMKODOR G160.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2022
Курсы в банках
на 17.10.2022
Конвертация в банках
на 17.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте