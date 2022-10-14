Дилер по реализации строительных, коммунальных и лесных машин ООО «Амкодор-Бел» принял участие в X Международной специализированной выставке «Дорога 2022», которая прошла с 12 по 14 октября 2022 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» (Татарстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», вниманию посетителей выставки были представлены такие модели машин, как погрузчик универсальный АМКОДОР 342C4, каток дорожный AMKODOR RT-140A и автогрейдер AMKODOR G160.