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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,5%
10:22 17.10.2022
Потребительские цены в Витебской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2021 г. увеличились на 0,9%, с декабрем 2021 г. – на 14,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост потребительских цен в сентябре составил 17,1%. За январь-сентябрь 2022 года потребительские цены увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 14,8%.
Продовольственные товары в сентябре 2022 г. по сравнению с августом подорожали на 1,3%, с начала года – на 13,9%. При этом сентябрьский годовой рост цен на продтовары составил 17,4%. В январе-сентябре 2022 года к уровню января-сентября 2021 года цены подскочили на 15,4%.
Непродовольственные товары в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2021 года стали дороже на 0,4%, с начала года – на 15,4%. Годовой рост цен в сентябре составил 16,8%. За январь-сентябрь 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 14,1% к соответствующему уровню 2021 года.
Цены на услуги в сентябре 2022 года по сравнению с августом выросли на 1,3%, с начала года – на 10,6%. При этом в сентябре 2022 года стоимость услуг по сравнению с сентябрем прошлого года подскочила на 13,1%. За январь-сентябрь 2022 года цены на услуги увеличились к соответствующему периоду прошлого года на 11,1%.
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