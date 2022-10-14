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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ФАКТАМ НЕОБОСНОВАННОГО РОСТА ЦЕН В БЕЛАРУСИ ВОЗБУЖДЕНО 18 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ


09:55 17.10.2022

В Беларуси возбуждено 18 уголовных дел и арестованы 4 человека по фактам необоснованного роста цен. Об этом сообщила в субботу начальник управления информации Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.

"На сегодня возбуждено 18 уголовных дел, связанных с необоснованным завышением цен. Сумма ущерба превысила 7 млн рублей (около $2,7 млн). Большинство из них возбуждено органами прокуратуры по материалам департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Прокурорами санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех лиц, по ряду фигурантов такой вопрос находится на рассмотрении", - сказала Курчак.

В частности, КГК сообщил о повышении цен в двух крупных интернет-магазинах по продаже бытовой техники.

«<...> работниками этих интернет-магазинов <...> с 6 по 12 октября повышались розничные цены на реализуемую через интернет-магазины бытовую и компьютерную технику. Цены были необоснованно увеличены на телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартчасы, мобильные телефоны, которые реализованы гражданам. Средняя величина необоснованного повышения цен на товары по каждой из позиций составила от 10 до 150 рублей, а по отдельным из них доходила до 1 тыс. рублей», - говорится в сообщении ведомства.
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