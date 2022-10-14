|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОРГАНИЗОВАЛИ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
09:45 17.10.2022
В Департаменте контроля качества образования Министерства образования Беларуси с 17 октября организована «горячая линия» по вопросам лицензирования образовательной деятельности.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, позвонить на линию можно будет с 14.00 до 16.00 по номерам телефонов 320-31-51, 392-48-52.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2022
Курсы в банках
на 17.10.2022
Конвертация в банках
на 17.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте