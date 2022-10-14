ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ОРГАНИЗОВАЛИ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

09:45 17.10.2022 В Департаменте контроля качества образования Министерства образования Беларуси с 17 октября организована «горячая линия» по вопросам лицензирования образовательной деятельности. Как сообщает Telegram-канал ведомства, позвонить на линию можно будет с 14.00 до 16.00 по номерам телефонов 320-31-51, 392-48-52.