За январь-август 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (за исключением банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,3%, рентабельность продаж – 9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 59,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,4 млрд рублей, или 14,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 66,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,8 млрд рублей, или 13,2% от общего объема кредиторской задолженности.