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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 16,4 МЛН РУБЛЕЙ


17:58 14.10.2022

В Витебской области зарегистрировано 31 253 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых 7528 составляют организации и 23 725 индивидуальные предприниматели.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 409,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 16,4 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 355,9 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 53,4 млн рублей.

Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 23,7%.
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