В Беларуси специалисты территориальных органов по санации и банкротству с 10 по 14 октября текущего года продолжали систематизировать наиболее успешные практики финансового оздоровления предприятий и заниматься предупреждением экономической несостоятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, с этой целью была проведена серия выездных мероприятий в регионах, участие в судебных заседаниях, собраниях (заседаниях комитета) кредиторов.

Специалисты дали оценку работе управляющих за 3 квартал 2022 года Первой шоколадной компании, Лунинецкой ПМК-7, Брестсельмаша, САЛЕО Гомель, Могилевхлебопродукта и ряда других организаций.

Кроме того, на комиссиях по предупреждению экономической несостоятельности при Минстройархитектуры, Белфармпроме, Белорусской железной дороге, Гомельском и Минском облисполкомах рассматривались конкретные мероприятия по повышению эффективности предприятий.

По итогам заседаний были намечены конкретные пути по улучшению ситуации у отдельных неплатежеспособных организаций.