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ЭКОНОМИКА РБ
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК ФИНОЗДОРОВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
17:29 14.10.2022
В Беларуси специалисты территориальных органов по санации и банкротству с 10 по 14 октября текущего года продолжали систематизировать наиболее успешные практики финансового оздоровления предприятий и заниматься предупреждением экономической несостоятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, с этой целью была проведена серия выездных мероприятий в регионах, участие в судебных заседаниях, собраниях (заседаниях комитета) кредиторов.
Специалисты дали оценку работе управляющих за 3 квартал 2022 года Первой шоколадной компании, Лунинецкой ПМК-7, Брестсельмаша, САЛЕО Гомель, Могилевхлебопродукта и ряда других организаций.
Кроме того, на комиссиях по предупреждению экономической несостоятельности при Минстройархитектуры, Белфармпроме, Белорусской железной дороге, Гомельском и Минском облисполкомах рассматривались конкретные мероприятия по повышению эффективности предприятий.
По итогам заседаний были намечены конкретные пути по улучшению ситуации у отдельных неплатежеспособных организаций.
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