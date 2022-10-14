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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 8,5 ТЫСЯЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА «ИНФОРМАТИКА БЕЗ РОЗЕТКИ»


17:09 14.10.2022

В этом учебном году к занятиям в рамках образовательного проекта Парка высоких технологий «Информатика без розетки» для учреждений дошкольного образования подключились более 8,5 тысяч участников из всех регионов Беларуси.

Как сообщает сайт ПВТ, программа направлена на развитие логического мышления и формирование алгоритмических умений без использования компьютера как основы пропедевтики к изучению информатики в школе.

Образовательный проект «Информатика без розетки» пользуется большим интересом в дошкольных учреждениях. Так, по сравнению с прошлым годом число участников проекта выросло в 1,8 раза. Самые активные области – Брестская и Гродненская, при этом каждый четвертый участник проекта – из Брестской области. Топ-3 городов: Минск – 46 учреждений, Брест – 33 и Лида – 26.

Парком высоких технологий осуществляется также подготовка тьюторов. В августе накануне начала учебного года 880 педагогических работников учреждений дошкольного образования успешно освоили программу обучения онлайн-курса «Информатика без розетки: для начинающих» и получили сертификат Парка высоких технологий. Всего в ПВТ в рамках проекта уже подготовлено 2150 сертифицированных тьютора проекта.

Проект реализуется Парком высоких технологий при поддержке Министерства образования.
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