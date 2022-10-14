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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР МТС РАСШИРИЛ ГЕОГРАФИЮ УСЛУГ 4G ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
15:58 14.10.2022
Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС благодаря включению 40 базовых станций 4G-сети улучшил качество мобильного интернета в трех десятках населенных пунктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, география и пропускная способность сети расширена сразу в трех диапазонах — 800, 1800 и 2600 МГц. Увеличение количества базовых станций 4G открывает дополнительные возможности для онлайн-обучения и удаленной работы, комфортного использования интернет-сервисов, развития туризма и бизнеса в удаленных уголках страны.
С начала октября МТС использует для оказания услуг 18 новых базовых станций LTE-800 и LTE-1800, а также 25 дополнительных секторов LTE-2600.
Больше территорий стала охватывать 4G-сеть в Брестской, Минской и Витебской областях. Так, на Брестчине базовые станции LTE-800 запущены в населенных пунктах Богдановка и Большие Чучевичи Лунинецкого района. Связь четвертого поколения также появилась в Шерешево Пружанского района. В Ивацевичском районе услуги 4G стали доступны в агрогородке Бытень, а в Пинском — в деревне Почапово.
В Витебской области 4G-связь заработала в агрогородке Бигосово Верхнедвинского района и деревне Мурашки Миорского района. В столичном регионе «прокачали» сеть в населенных пунктах Старые Новоселки Несвижского района, урочище Дяновщина Смолевичского района, а также Новое Поле Минского района.
Базовые станции в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц запущены в Минске и Витебске. Из районных центров — Речица, Полоцк, Новополоцк, Орша, Солигорск, Лепель, Барань и Вилейка. Лучше стала мобильная связь в Фаниполе и нескольких деревнях Минской области.
В реализации проекта вместе с МТС участвует инфраструктурный оператор beCloud, который обеспечивает строительство Единой сети LTE. Все базовые станции установлены с учетом санитарных норм и повышенных требований к безопасности.
Клиенты МТС могут проверить, поддерживает ли смартфон или SIM-карта 4G-сеть, набрав USSD *464# и нажав кнопку вызова. После этого придет сообщение о состоянии гаджета.
Для подключения к 4G-сети смартфона на базе Android необходимо пройти путь: настройки — мобильная сеть — мобильная передача данных — предпочтительный режим сети — 4G/3G/2G.
Для владельцев iPhone или других гаджетов на базе iOS последовательность такая: настройки — сотовая связь — параметры данных — голос и данные — LTE.
После изменения настроек нужно перезагрузить телефон, и произойдет автоматическое подключение к сети 4G.
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