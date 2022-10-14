Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 112,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 120,4% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 110,2%, потребительские товары – 101% и 114,2соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 103,6%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 125,6%, в том числе в растениеводстве – 103,3% и 120,2% соответственно, животноводстве – 103,6% и 126,5%.