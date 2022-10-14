Формирование бюджета Гомельской области в январе-сентябре 2022 года обеспечивали более 826 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, около 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 776 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-сентябрь 2022 года в бюджет области поступило 2134,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 318,83 млн рублей, в местные бюджеты – 1815,32 млн рублей.

Около 75% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 34,5% – за счет подоходного налога, 20,8% – за счет налога на добавленную стоимость, 8,6% – за счет налога на прибыль, 7,4% – за счет налога на недвижимость, 3,5% – за счет акцизов.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-сентябре 2022 года поступило 1559,2 млн рублей. На их долю приходится 73,1% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 432,6 млн рублей (20,3%), индивидуальных предпринимателей – 71,4 млн рублей (3,3%), физических лиц – 70,7 млн рублей (3,3%).