После активного лета в части покупки квартир, как ожидалось, в сентябре количество сделок снизилось — минус 12% к уровню августа. Однако, несмотря на снижение, покупательная активность на вторичном рынке продолжает оставаться высокой, пишет Realt.by.

По предварительным данным, в сентябре купили более 1,4 тыс. квартир, что является максимумом для этого месяца за последние 10 лет.

Предложение квартир в базе Realt в то же время снизилось незначительно — только на 0,2%.

В данном случае предложение снизилось несущественно за счет добавления отдельными агентствами в течении сентября объявлений о продаже квартир в отдельных проектах новостроек преимущественно в Октябрьском, Московском и Центральном районах.

В сентябре 2022 года доля сделок 1-комнатных квартир стала немного выше привычных 40−43% и составила 45%. Треть всех проданных квартир были «двушками», и только 19% — 3-комнатными.

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали немного реже, чем в предыдущем — лишь в 10% случаев. Средней же долей для месяца является 13%.

Среди районов чаще других выбирали Октябрьский и Центральный районы, реже — Советский и Заводской. Меньше, чем в другие месяцы покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах. В то же время типовые панельные дома покупали чаще.

На фоне роста спроса на квартиры в летние месяцы продавцы продолжили повышать цены и в сентябре. Как итог средняя цена проданных в Минске квартир за месяц увеличилась еще на 0,8% и составила 1298 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1377 $/м2 (+ 2,2% за месяц) — $48 350; 2-комнатные квартиры: 1249 $/м2 (-0,7%) — $59 100; 3-комнатные квартиры: 1173 $/м2 (-2,1%) — $73 650; 4-комнатные квартиры: 1150 $/м2 (-0,9%) — $83 250.

Средняя цена предложения квартир за сентябрь 2022 года так же показала положительную динамику. По сравнению с августом она выросла на 0,6% - до 1207 $/м2.

В сентябре агентства корректировали цены в объявлениях о продаже квартир в новостройках на более высокие (в августе были акции и скидки в преддверии нового сезона, в сентябре их убрали. Отсюда такой небольшой рост цен). Также, судя по динамике в первые недели октября за счет этих объявлений, цена по итогам месяца снизится.

Данная цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в сентябре 2022 года составляла 1325 $ (+0,7% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1420 $/м2 (-0,5% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1353 $/м2 (+0,4%), 3-комнатные квартиры — 1264 $/м2 (+2%), 4-комнатные квартиры — 1181 $/м2 (+0,1%).