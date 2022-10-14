За девять месяцев 2022 года доходы консолидированного бюджета Брестской области составили 1631,8 млн рублей и превысили поступления аналогичного периода 2021 года в сопоставимых ценах на 28,4 млн рублей, или 1,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, при этом 51,0% доходов бюджета сформированы за счет поступлений от государственных предприятий, доля организаций негосударственного сектора экономики составила 39,3%, индивидуальных предпринимателей – 5,4%, физических лиц – 4,3%.

В формировании доходов консолидированного бюджета приняли участие 858,9 тыс. плательщиков, в том числе 19,7 тыс. организаций, 36,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 802,8 тыс. физических лиц.