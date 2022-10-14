ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,8%


13:17 14.10.2022

За девять месяцев 2022 года доходы консолидированного бюджета Брестской области составили 1631,8 млн рублей и превысили поступления аналогичного периода 2021 года в сопоставимых ценах на 28,4 млн рублей, или 1,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, при этом 51,0% доходов бюджета сформированы за счет поступлений от государственных предприятий, доля организаций негосударственного сектора экономики составила 39,3%, индивидуальных предпринимателей – 5,4%, физических лиц – 4,3%.

В формировании доходов консолидированного бюджета приняли участие 858,9 тыс. плательщиков, в том числе 19,7 тыс. организаций, 36,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 802,8 тыс. физических лиц.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2022
валюта курс
EUR 2.5118
USD 2.5704
RUB 4.0381
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5141 +0.0023
USD 2.5523 -0.0181
RUB 4.0371 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5000 2.5220
USD 2.5520 2.5720
RUB 3.1000 4.0400
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9720 0.9860
EUR/RUB 62.2000 78.0000
USD/RUB 63.5000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте