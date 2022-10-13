Новый образовательный сезон «Академии коммуникации» стартует 18 октября в БГУ (ул. Кальварийская, 9, ауд. 414).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, проект проходит в формате «равный обучает равного», где в роли наставников выступают третьекурсники специальности «информация и коммуникация» факультета журналистики БГУ.

Кроме того, на каждом занятии профессиональным мастерством делятся практики из области PR, рекламы, маркетинга, брендинга и журналистики.

В нынешнем году концепция академии позволит слушателям стать наблюдателями звездного неба. По словам организаторов, каждое занятие как открытие нового созвездия, которое поможет ориентироваться на безграничном и загадочном небе коммуникации.

Первую лекцию «Созвездие Часы: PR от начала и без конца» проведет PR-менеджер столичного онлайн-гипермаркета Анастасия Церкович. Она расскажет о своем опыте работы в области связей с общественностью и поделится полезными советами.

Всего организуют 12 образовательных встреч с различными экспертами. Состоится обсуждение вопросов, касающихся личного бренда, антикризисной коммуникации, корпоративной репутации, способов продвижения компании в digital-среде и др. В конце курса слушатели получат сертификаты.

Для участия в «Академии коммуникаций» приглашаются студенты, школьники, молодые специалисты. Вход на все мероприятия свободный и осуществляется по предварительной регистрации по ссылке.

Занятия организуют по вторникам раз в две недели с 18.15 до 20.00.

«Академия коммуникации» – образовательный проект кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ. Стартовало мероприятие в 2007 году. Нынешний сезон стал 16-м. Цель курса – популяризовать знания о коммуникации и продвигать интерес широкой общественности к коммуникационной сфере в Беларуси.