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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННИХ ЯРМАРОК В МОГИЛЕВЕ В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
10:43 14.10.2022
В график проведения сельскохозяйственных ярмарок в Могилеве внесены изменения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома, торговые ряды в предстоящие выходные в областном центре будут работать на пяти площадках.
Так, с 14 по 16 октября приобрести сельхозпродукцию могилевчане смогут на ярмарках в микрорайоне «Казимировка» (возле мини-рынка «Казимировский»), микрорайоне «Соломинка» (возле торгового центра «Форум») и микрорайоне «Юбилейный» (в районе дома № 25 по ул. Королева).
15 и 16 октября ярмарки будут работать также на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу «Н2О» (ул. Златоустовского, 1) и на площадке ОАО «МогилевАттракционы» (проспект Пушкинский, 1).
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