Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,2%, с декабрем 2021 г. – 115,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,5% и 111,9% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 119%, потребительские товары – 100,2% и 114,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 103,2%, с декабрем 2021 г. – 112,8%, в том числе в растениеводстве – соответственно 105,7% и 112,1%, животноводстве – соответственно 102,5% и 113,2%.