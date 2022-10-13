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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 15,5%
10:35 14.10.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,2%, с декабрем 2021 г. – 115,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,5% и 111,9% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 119%, потребительские товары – 100,2% и 114,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 103,2%, с декабрем 2021 г. – 112,8%, в том числе в растениеводстве – соответственно 105,7% и 112,1%, животноводстве – соответственно 102,5% и 113,2%.
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