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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ ПРОЙДЕТ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ «БИЗНЕС СТАРТ»


10:14 14.10.2022

В рамках Республиканского конкурса инновационных проектов Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Белорусским инновационным фондом и Минским городским технопарком с 13 по 27 октября проведут цикл онлайн-семинаров «Бизнес старт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, представители государственных организаций и бизнеса рассмотрят вопросы подготовки технико-экономического обоснования инновационного проекта, составления финансовой модели, бизнес-планирования, маркетинга, эффективной презентации, уверенного выступления, поиска финансирования, а также возможности реализации проекта на базе Минского городского технопарка.

Семинары проводятся для популяризации Республиканского конкурса инновационных проектов, подготовки участников к презентации, развития стартап-движения в Беларуси, а также для повышения предпринимательской грамотности.
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