|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ ПРОЙДЕТ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ «БИЗНЕС СТАРТ»
10:14 14.10.2022
В рамках Республиканского конкурса инновационных проектов Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Белорусским инновационным фондом и Минским городским технопарком с 13 по 27 октября проведут цикл онлайн-семинаров «Бизнес старт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, представители государственных организаций и бизнеса рассмотрят вопросы подготовки технико-экономического обоснования инновационного проекта, составления финансовой модели, бизнес-планирования, маркетинга, эффективной презентации, уверенного выступления, поиска финансирования, а также возможности реализации проекта на базе Минского городского технопарка.
Семинары проводятся для популяризации Республиканского конкурса инновационных проектов, подготовки участников к презентации, развития стартап-движения в Беларуси, а также для повышения предпринимательской грамотности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2022
Курсы в банках
на 14.10.2022
Конвертация в банках
на 14.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте