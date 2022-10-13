В рамках Республиканского конкурса инновационных проектов Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Белорусским инновационным фондом и Минским городским технопарком с 13 по 27 октября проведут цикл онлайн-семинаров «Бизнес старт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, представители государственных организаций и бизнеса рассмотрят вопросы подготовки технико-экономического обоснования инновационного проекта, составления финансовой модели, бизнес-планирования, маркетинга, эффективной презентации, уверенного выступления, поиска финансирования, а также возможности реализации проекта на базе Минского городского технопарка.

Семинары проводятся для популяризации Республиканского конкурса инновационных проектов, подготовки участников к презентации, развития стартап-движения в Беларуси, а также для повышения предпринимательской грамотности.